Турецкие самолеты дислоцированы на авиабазе польских ВВС под Мальборком в рамках миссии НАТО "Воздушная полиция".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu.

Отмечается, что самолеты F-16 турецких ВВС участвуют в миссии НАТО по защите границ Польши.

Представляем вниманию читателей кадры патрулирования воздушного пространства турецкими истребителями: