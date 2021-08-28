https://news.day.az/world/1373843.html Самолеты F-16 турецких ВВС участвуют в миссии НАТО по защите границ Польши - ВИДЕО
Самолеты F-16 турецких ВВС участвуют в миссии НАТО по защите границ Польши - ВИДЕО
Турецкие самолеты дислоцированы на авиабазе польских ВВС под Мальборком в рамках миссии НАТО "Воздушная полиция".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Anadolu.
Отмечается, что самолеты F-16 турецких ВВС участвуют в миссии НАТО по защите границ Польши.
Представляем вниманию читателей кадры патрулирования воздушного пространства турецкими истребителями:
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