Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город после двухнедельной эвакуации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудники турецкого посольства в Афганистане вернулись в здание диппредставительства после временной эвакуации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Накануне оно снова вернулось в посольское здание в центре города и продолжило вести свою деятельность оттуда", - приводит слова турецкого президента телеканал NTV.

Эрдоган добавил, что Анкара продолжит сохранять свое дипломатическое присутствие в Афганистане.