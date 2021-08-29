https://news.day.az/world/1374060.html Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город после двухнедельной эвакуации
Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город после двухнедельной эвакуации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудники турецкого посольства в Афганистане вернулись в здание диппредставительства после временной эвакуации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Накануне оно снова вернулось в посольское здание в центре города и продолжило вести свою деятельность оттуда", - приводит слова турецкого президента телеканал NTV.
Эрдоган добавил, что Анкара продолжит сохранять свое дипломатическое присутствие в Афганистане.
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