Цена на газ в Европе установила новый рекорд

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории пробила отметку в 600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, цена октябрьского контракта увеличилась до 600,6 доллара. Она колебалась в течение дня, снижаясь до 588 долларов.

Цена газа на спотовом рынке тоже выросла. Контакт "на день вперед" с поставкой во вторник на хабе TTF, который является самым ликвидным в Европе, стоит 580 долларов, подобравшись к рекордному значению.