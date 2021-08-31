https://news.day.az/world/1374774.html Отключение света в суде Еревана спасло Кочаряна от тюрьмы
Отключение света в суде Еревана спасло Кочаряна от тюрьмы
Заседание суда общей юрисдикции в Ереване по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 7 сентября.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.
Отмечается, что слушания во вторник не состоялись. Причиной переноса заседания стало отсутствие электричества в зале суда.
Как отметила Саакян, суд счел, что в таких условиях невозможно вести протокол заседания надлежащим образом.
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