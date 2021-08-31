Отключение света в суде Еревана спасло Кочаряна от тюрьмы

Заседание суда общей юрисдикции в Ереване по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна перенесено на 7 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элина Саакова.

Отмечается, что слушания во вторник не состоялись. Причиной переноса заседания стало отсутствие электричества в зале суда.

Как отметила Саакян, суд счел, что в таких условиях невозможно вести протокол заседания надлежащим образом.