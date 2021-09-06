https://news.day.az/world/1376548.html У берегов Турции произошло землетрясение
У берегов Турции произошло землетрясение
В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 63 километрах от района Мармарис турецкой провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,45 километра.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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