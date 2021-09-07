Треуголка Наполеона со следами его ДНК уйдет с аукциона
Принадлежавшая Наполеону Бонапарту треуголка, происхождение которой было доказано с помощью анализа ДНК, уйдет с молотка на аукционе Bonhams в Лондоне 27 октября. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Головной убор, описанный как "первая шляпа, содержащая ДНК императора", сейчас выставлен в Гонконге. Нынешний владелец приобрел треуголку на небольшом аукционе в Германии - на момент покупки о том, что она принадлежала Наполеону Бонапарту, не было известно.
Как рассказал The Guardian менеджер аукционного дома Bonhams Саймон Коттл, владелец предположил, что треуголка могла принадлежать французскому императору из-за совпадения и возраста артефакта, и его размера.
"Это была чистая удача", - сказал Саймон Коттл.
Треуголка была подвергнута многочисленным анализам. В том числе, и ДНК, поскольку на ней были найдены пять волосков.
"Два волоска были изучены, и они содержали маркеры ДНК Наполеона", - сообщил Коттл.
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