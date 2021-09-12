Очевидец снял момент обрушения жилого дома в Израиле - ВИДЕО
Жилой дом внезапно обрушился в крупном израильском городе Холон в Тель-Авивском округе. Жильцов успели эвакуировать накануне, 11 сентября, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Дом подавал признаки оседлости, двери не открывались, стены потрескались, а само здание было перекошено.
Службы оцепили данный район и старались не пускать людей в опасную зону, однако люди сняли момент обрушения дома.
Полицейские блокируют проезд автомобилей в районе ЧП в целях безопасности. По данным СМИ, 16 семей остались без крыши над головой.
Одни нашли приют у родственников, другие поселились в отеле. Мэрия предложила временное пристанище в Доме культуры. Люди жалуются, что за ночевку в спальных мешках на полу приходится платить 1500 шекелей в неделю.
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