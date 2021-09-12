В России трое армян устроили кровавую драку на дне рождения - изъято холодное оружие
В городе Луга Ленинградской области произошла драка с участием армян.
Кровавое нападение произошло во время празднования дня рождения одного из них, сообщает 78.ru, передает Day.Az.
Как уточнили в правоохранительных органах, во время внезапно вспыхнувшей ссоры именинник напал на одну из присутствовавших женщин и ударил её ножом в ногу. Задержаны трое граждан Армении.
Пострадавшей оказали медицинскую помощь, её жизнь сейчас вне опасности. Сотрудники правоохранительных органов изъяли три ножа и возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в целях борьбы с хулиганством и нарушением миграционного законодательства нелегальных мигрантов нужно наказывать высылкой из страны и запретом въезда.
Он добавил, что такая практика начата и будет продолжаться. По мнению мэра, мигрантам не запрещают приезжать в страну для работы, но им стоит соблюдать общественный порядок.
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