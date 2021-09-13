КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности

КНДР 11 и 12 сентября провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности.

Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Были успешно проведены <...> испытания частей ракеты, <...> двигателей, различные летные испытания, испытания систем управления и наведения, испытания <...> боеголовки и другие", - говорится в сообщении. Агентство уточнило, что "разработка крылатой ракеты большой дальности, являющейся стратегическим оружием огромной важности, продвигалась <...> в течение последних двух лет".

Согласно сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), "запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7 580 секунд по <...> траекториям над территорией и территориальными водами КНДР и поразили цели на расстоянии 1 500 км". Агентство добавило, что технические характеристики новой ракеты "удовлетворяют проектным требованиям", отмечает Yonhap.