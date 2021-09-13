https://news.day.az/world/1379192.html Мировая статистика по коронавирусу
Мировая статистика по коронавирусу
Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 225 479 436 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 41 853 362 человека, в Индии - 33264 175, Бразилии - 20 999 779.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 644 176 человек, выздоровели 200 068 229.
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