Мировая статистика по коронавирусу

Число инфицированных коронавирусом (COVID-19) в мире достигло 225 479 436 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Worldometers.info. 

По последним данным, количество инфицированных в США составило 41 853 362 человека, в Индии - 33264 175, Бразилии - 20 999 779.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 644 176 человек, выздоровели 200 068 229.