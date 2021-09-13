Командующий ВВС Израиля выполнил полет на истребителе-невидимке

Командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин вместе двумя другими пилотами выполнили учебный полет на истребителях пятого поколения F-35I Adir с дозаправкой в воздухе.

Отметим, что Adir, что в переводе с иврита означает "могучий". Истребитель хорошо справляется с классифицированием сигнала от радаров и систем противовоздушной обороны. Он оперативно определяет их местоположение и передает данные пилоту. Кроме того, необходимые сигналы автоматически передаются наземным системам, чтобы все участники боевых действий, в том числе сухопутные подразделения и корабли военно-морских сил, могли ориентироваться в обстановке.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель" представляет соответствующие кадры: