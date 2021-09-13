Меркель огорчила страны Западных Балкан

Сербия и другие государства Западных Балкан еще должны пройти долгий путь перед тем, как вступить в Европейский союз. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник в Белграде заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"За прошедшие годы наше совместное сотрудничество действительно достигло открытых отношений полного доверия. На этом пути мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона [Западных Балкан] еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза", - отметила Меркель.

Вместе с тем канцлер подчеркнула, что присоединение стран Западных Балкан к Евросоюзу отвечает геостратегическим интересам сообщества. При этом глава правительства ФРГ заметила, что рассматривает шесть государств региона - Сербию, Албанию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и самопровозглашенное Косово - в качестве будущих членов ЕС.

Кроме того, Меркель акцентировала внимание на том, что большое значение в вопросах евроинтеграции стран Западных Балкан имеет Берлинский процесс, направленный на укрепление взаимодействия ЕС с Балканским регионом. "Важную роль в вопросах вступления в Евросоюз играет так называемый Берлинский процесс, который был запущен в 2014 году", - констатировала канцлер ФРГ, уточнив, что благодаря данной инициативе уже достигнуты определенные результаты.