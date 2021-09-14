https://news.day.az/world/1379870.html Палестинцы подожгли пропускной пункт в Израиле - ВИДЕО
Палестинцы подожгли пропускной пункт в Израиле - ВИДЕО
Палестинские радикалы накануне вечером забросали бутылками с зажигательной смесью КПП Гильбоа к северу от Дженина.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель"
Затем был произведён обстрел, военные также ответили огнём.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре