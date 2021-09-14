Палестинцы подожгли пропускной пункт в Израиле

Палестинские радикалы накануне вечером забросали бутылками с зажигательной смесью КПП Гильбоа к северу от Дженина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель"

Затем был произведён обстрел, военные также ответили огнём.