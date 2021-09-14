Кризис наличности в Афганистане: люди выстраиваются перед банками в огромные очереди

Талибы ограничили доступ к наличным 20 000 афгани (около 230 долларов) в неделю.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", люди утверждают, что они каждый день становятся в очередь в банк, но безуспешно.

А вот так выглядит новый глава Центробанка Афганистана: