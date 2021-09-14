https://news.day.az/world/1379875.html Кризис наличности в Афганистане: люди выстраиваются перед банками в огромные очереди - ВИДЕО
Кризис наличности в Афганистане: люди выстраиваются перед банками в огромные очереди - ВИДЕО
Талибы ограничили доступ к наличным 20 000 афгани (около 230 долларов) в неделю.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести", люди утверждают, что они каждый день становятся в очередь в банк, но безуспешно.
А вот так выглядит новый глава Центробанка Афганистана:
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