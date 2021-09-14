В Афганистане талибы публично вешают и расстреливают людей

Несмотря на все заверения талибо в построении правового государства в Афганистане и отрицание ими обвинений в совершаемых военных преступлениях, распространяемые периодический в Сети кадры говорят об обратном.

Так, телеграм-канал "Свежести" поделился видео, на котором талибы публично вешают двух мужчин, а затем стреляют в их трупы, передает Day.Az.

Напомним, что ранее В начале августа HRW опубликовала доклад, в котором рассказала о жестоких действиях талибов в ходе наступления в Афганистане. В частности, по данным организации, в провинциях Кандагар и Газни боевики без судебного решения казнили задержанных солдат, полицейских и гражданских лиц, сотрудничавших с США. Правозащитники подчеркнули, что подобные казни приравниваются к военным преступлениям.

Представляем вниманию читателей кадры жестокой казни, осуществленной талибами. Слабонервным смотреть не рекомендуется.