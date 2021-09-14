https://news.day.az/world/1379918.html Сёрфер осквернил мемориал в Сингапуре и может сесть за это в тюрьму - ВИДЕО
Сёрфер осквернил мемориал в Сингапуре и может сесть за это в тюрьму - ВИДЕО
Сёрфер может сесть в тюрьму за осквернение мемориала в Сингапуре.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", парень выбрал не самое удачное место для развлечения, так как Сингапур славится своими жестокими законами.
За подобную выходку ему грозит штраф в 30 тысяч сингапурских долларо и тюремное заключение.
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