Сёрфер осквернил мемориал в Сингапуре и может сесть за это в тюрьму

Сёрфер может сесть в тюрьму за осквернение мемориала в Сингапуре.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", парень выбрал не самое удачное место для развлечения, так как Сингапур славится своими жестокими законами.

За подобную выходку ему грозит штраф в 30 тысяч сингапурских долларо и тюремное заключение.