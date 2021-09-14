Мужчина украл обувь во время молитвы в мечети

В Трабзоне на камеру попали кадры, на которых отчетливо виден момент кражи обуви из мечети.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения мечети.

Отмечается, что накануне посетители угостили вора едой и чаем.