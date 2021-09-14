https://news.day.az/world/1379926.html Мужчина украл обувь во время молитвы в мечети - ВИДЕО
Мужчина украл обувь во время молитвы в мечети - ВИДЕО
В Трабзоне на камеру попали кадры, на которых отчетливо виден момент кражи обуви из мечети.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения мечети.
Отмечается, что накануне посетители угостили вора едой и чаем.
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