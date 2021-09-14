https://news.day.az/world/1379964.html Талибы обнаружили огромный тайник с баллистическими ракетами - ВИДЕО
Талибы обнаружили огромный тайник с баллистическими ракетами - ВИДЕО
Талибы нашли огромный тайник с баллистическими ракетами из Панджшерской долины в Афганистане.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Реальная война" с подписью "Дар Джо Байдена талибам", передает Day.Az.
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