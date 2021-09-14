Талибы обнаружили огромный тайник с баллистическими ракетами

Талибы нашли огромный тайник с баллистическими ракетами из Панджшерской долины в Афганистане.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Реальная война" с подписью "Дар Джо Байдена талибам",  передает Day.Az.