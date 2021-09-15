https://news.day.az/world/1380090.html Боевики йеменской группировки сбили очередной саудовский беспилотник - ВИДЕО
Боевики йеменской группировки сбили очередной саудовский беспилотник - ВИДЕО
Боевики йеменской группировки "Ансар Аллах" (хуситы) сбили очередной саудовский ударный беспилотник Wing Loong 2.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель" представляет соответствующие кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре