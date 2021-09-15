Боевики йеменской группировки сбили очередной саудовский беспилотник

Боевики йеменской группировки "Ансар Аллах" (хуситы) сбили очередной саудовский ударный беспилотник Wing Loong 2.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель" представляет соответствующие кадры: