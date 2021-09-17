В Индии обрушилась эстакада

Не менее 13 человек пострадали при обрушении части строящейся эстакады в индийском мегаполисе Мумбаи.

Инцидент произошел примерно в 2:00 по московскому времени на юге крупнейшего города Индии. В результате инцидента никогда не погиб, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Пострадавшие были госпитализированы с незначительными травмами, на месте событий работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что жилой дом внезапно обрушился в крупном израильском городе Холон в Тель-Авивском округе. Жильцов успели эвакуировать за сутки до инцидента.

Дом подавал признаки оседлости, двери не открывались, стены потрескались, а само здание было перекошено.