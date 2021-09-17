https://news.day.az/world/1381025.html В Индии обрушилась эстакада - много пострадавших
В Индии обрушилась эстакада - много пострадавших
Не менее 13 человек пострадали при обрушении части строящейся эстакады в индийском мегаполисе Мумбаи.
Инцидент произошел примерно в 2:00 по московскому времени на юге крупнейшего города Индии. В результате инцидента никогда не погиб, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Пострадавшие были госпитализированы с незначительными травмами, на месте событий работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что жилой дом внезапно обрушился в крупном израильском городе Холон в Тель-Авивском округе. Жильцов успели эвакуировать за сутки до инцидента.
Дом подавал признаки оседлости, двери не открывались, стены потрескались, а само здание было перекошено.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре