В Египте девушка совершила суицид в торговом центре

В одном из торговых центров в Египте произошел трагический случай.

Как передает Day.Az, молодая девушка совершила суицид. Мужчина, заметивший, как она перелезает через перила, не успел остановить ее.

Свидетели трагедии попытались спасти жизнь девушке массажем сердца, но, увы, она скончалась.