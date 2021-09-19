В Финляндии выявлены первые случаи заражения COVID-19 вариантом "Мю".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, секвенирование генома некоторых положительных образцов коронавируса в Финляндии смогло выявить наличие инфицированных вариантом "Mю" в стране.

Сейчас этот штамм вируса обнаружен примерно в 40 странах, включая Финляндию.

Вариант "Мю" был впервые обнаружен в Колумбии в начале этого года. ВОЗ внимательно изучила штамм после появления данных о том, что он содержит совокупность мутаций, помогающих обойти иммунную защиту у людей уже переболевших данным вирусом. Сейчас вариант "Мю" вызывает особенный интерес у учёных с тем, чтобы определить является ли он также более заразным или может вызывать более серьезные заболевания, чем другие мутации.

Тем временем дельта-вариант COVID-19, впервые появившийся в Индии, в настоящее время остается доминирующей мутацией в Финляндии. Он был обнаружен в 95 процентах образцов, отправленных на секвенирование в течение последних двух месяцев.