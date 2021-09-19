Сегодня в России единый день голосования

С 17 по 19 сентября в России проходят выборы различных уровней.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, гражданам страны предстоит избрать депутатов Госдумы VIII созыва, глав девяти субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Также в эти дни проходят муниципальные выборы.

Избирательные участки будут работать три дня с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Основной день голосования назначен на 19 сентября.

Группа депутатов Милли Меджлиса находится с визитом в Москве для наблюдения за выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Визит начался 16 сентября и продлится до 20 сентября.

Депутат Михаил Забелин будет следить за ходом выборов в российской столице как наблюдатель от Парламентской ассамблеи СНГ, депутат Низами Сафаров - как наблюдатель от Исполнительного комитета СНГ, а депутаты Фатма Йылдырым, Шахин Сеидзаде и Анар Мамедов - как наблюдатели от парламента Азербайджана.