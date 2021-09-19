В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 43 человека

За последние сутки в Грузии зарегистрирован 1 501 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 43 человека.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, передает Day.Az.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 595 264 человек, а число умерших - 8 541. Сообщается, что 559 996 (94%) человек выздоровели.