https://news.day.az/world/1381570.html В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 43 человека
В Грузии за последние сутки от коронавируса умерли 43 человека
За последние сутки в Грузии зарегистрирован 1 501 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), умерли 43 человека.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на данные Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии, передает Day.Az.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 595 264 человек, а число умерших - 8 541. Сообщается, что 559 996 (94%) человек выздоровели.
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