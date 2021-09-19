Новый взрыв произошел в афганском Джелалабаде

В афганском городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке страны, произошел новый взрыв, в результате которого погибли два мирных жителя, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидца, передает Day.Az.

Взрыв произошел в воскресенье утром в районе автовокзала. В результате погибли двое, был также ранен один представитель радикального движения "Талибан".

Днем ранее сообщалось, что в Джелалабаде и Кабуле произошла серия взрывов. По данным телеканала Al Jazeera, жертвами взрывов стали не менее семи человек, пострадали более 30, среди них есть женщины и дети.

Талибы обвинили в произошедшем боевиков "Исламского государства". Они также сообщили о проведении расследований. Однако ответственность за взрывы никто на себя не взял.

Фото: Alasdair Pal/Reuters