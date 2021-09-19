На Канарских островах началось извержение вулкана
Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в Twitter региональные экстренные службы.
"Зарегистрировано извержение, - говорится в публикации. - Держитесь дальше от этого района и следуйте указаниям властей". Извержение произошло в районе населенного пункта Эль-Пасо, где расположена активная вулканическая гряда Кумбре-Вьеха.
По данным агентства EFE, из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. По информации местных властей, была развернута эвакуация маломобильных групп населения острова.
Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупредил о приближающемся стихийном бедствии. В последнее время на острове Пальма заметно усилилась сейсмическая активность, были зафиксированы сотни землетрясений.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре