Генсек ООН заговорил о новой холодной войне

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш заявил, что важно не допустить новой холодной войны, которая может произойти из-за растущего напряжения между Китаем и США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам Гутерреша, предыдущая холодная война была гораздо проще, чем потенциальная вторая - новый конфликт может происходить на большем числе уровней от искусственного интеллекта до банковской сферы.

"Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира. Я считаю, что нам надо избежать новой холодной войны, потому что старая холодная война была проще в управлении. Сейчас все сложнее", - заявил Гутерреш в интервью CNN.

Некоторые эксперты предполагают, что конфликт может происходить не в "холодной", а в "горячей" форме. Так, американский генерал Джеймс Ставридис вместе с писателем Эллиотом Акерманом предрекли "кошмарную" войну, которая может произойти в 2034 году, уже через 13 лет. Об этом военный и писатель рассказали в своей новой книге.

Авторы предположили, что страшный военный конфликт разразится из-за конфликта США и Китая в Южно-Китайском море.