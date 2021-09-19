В США назвали способ снизить смертность от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в стране не умрет один миллион человек из-за COVID-19, если вакцинируется больше американцев. Такой способ снижения смертности он назвал в эфире телеканала CNN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У нас есть возможности, у нас есть вакцины, которые высокоэффективны и безопасны", - сказал Фаучи. При этом он отметил, что не считает миллион смертей от коронавируса "чем-то неизбежным".