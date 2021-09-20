В результате стрельбы в Пермском университете погибли 8 человек

Число погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете выросло до восьми. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК, передает Day.Az.

"В результате восемь человек погибли, еще несколько пострадали", - уточнили в СК.

По факту стрельбы в Пермском государственном университете возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает Gazeta.ru.

"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство)",- уточнила Петренко.

В ведомстве сообщили, что стрелявший оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. Личность стрелка установлена, добавили в СК.