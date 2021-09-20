https://news.day.az/world/1381768.html Новые кадры с места бойни в российском вузе - ВИДЕО (18+)
Новые кадры с места бойни в российском вузе - ВИДЕО (18+)
Какс сообщалось ранее, около 11 часов на территорию кампуса Пермского университета проник человек с оружием и открыл стрельбу сначала на улице, а потом и в университете.
По последним данным, в результате устроенной им бойни скончались 8 человек, данные по раненым уточняются. По предварительным данным их число достигает 24.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112" представляет кадры из подвершегося нападению университета:
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