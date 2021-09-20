Новые кадры с места бойни в российском вузе

Какс сообщалось ранее, около 11 часов на территорию кампуса Пермского университета проник человек с оружием и открыл стрельбу сначала на улице, а потом и в университете.

По последним данным, в результате устроенной им бойни скончались 8 человек, данные по раненым уточняются. По предварительным данным их число достигает 24.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "112" представляет кадры из подвершегося нападению университета: