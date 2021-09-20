Жителей Перми призвали сдать кровь для пострадавших в стрельбе

В Перми открыли сбор крови для пострадавших во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Telegram-канал "Пермь активная".

"Вы можете сдать кровь для пострадавших. Прием доноров на Пермской краевой станции переливания крови Лебедева, 54 сегодня продлен до 16:00. Завтра прием доноров до 15:00", - отмечается в сообщении.

Напомним, утром 20 сентября 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров с оружием прошел на территорию университета и открыл стрельбу. По данным пресс-службы вуза, в тот момент там находилось около трех тысяч человек.