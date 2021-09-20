Напавший на Пермский госуниверситет оказался жив

18-летний Тимур Бекмансуров, совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет, оказался жив и находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, информацию подтвердили в Следственном комитете, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По доступным данным, состояние Бекмансурова оценивается как крайне тяжелое. У него огнестрельные ранения груди и конечностей. В данный момент он находится без сознания и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).