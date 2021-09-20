Последние данные о числе погибших и раненых при стрельбе в Перми

Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28, еще 8 человек погибли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, передает Day.Az.

"В результате преступления восемь человек погибли. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести", - отметили в СК.

В Минздраве ранее сообщали о 24 пострадавших. "По оперативным данным федерального центра медицины катастроф, в результате инцидента в Пермском госуниверситете восемь человек погибли, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь, из них 19 - с огнестрельными ранениями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают 25 медицинских бригад.

По данным СК, стрельбу на территории университета открыл студент. Его личность установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое. "Он живой, но тяжелый, находится в реанимации. Соответственно, следственные действия с ним проводить пока не представляется возможным", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в прокуратуре региона, прокурор Пермского края Павел Бухтояров выехал на место происшествия. Он координирует и контролирует работу правоохранительных и иных ведомств, работающих на месте ЧП.

Как сообщила журналистам одна из очевидцев, стрельба началась перед началом занятий. "Я пришла в университет к первой паре, когда услышала стрельбу. В этот момент я была на втором этаже и увидела, как несколько человек, в том числе преподаватель, забегают в аудиторию. Я машинально заскочила за ними. Кто-то из ребят сказал, что надо прыгать из окна. Я не очень понимала, что делаю, очень испугалась, но машинально прыгнула за ними. После прыжка я упала, но тут же вскочила и побежала к выходу с территории вуза", - сказала студентка четвертого курса Екатерина.

По данным пресс-службы вуза, люди, которые не были очевидцами стрельбы, могут покинуть территорию университета. "Очевидцев события по громкой связи просят пройти в СДК (Студенческий дворец культуры). Остальные могут покинуть территорию университета", - сказано в сообщении группы вуза "ВКонтакте".