Глава ВОЗ прибыл в Афганистан на переговоры с талибами

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл в Кабул на переговоры с захватившим власть в стране "Талибаном". Об этом сообщает TOLOnews в понедельник, 20 сентября,передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В ходе визита Гебрейесус намерен встретиться с талибами. Основной темой встреч станет проблема "прекращения помощи сектору здравоохранения Афганистана со стороны Всемирного банка, а также возможности ее возобновления".

"Защита здоровья афганского народа является первоочередной задачей для ВОЗ. Мы посетим медицинские учреждения, встретимся с офисом ВОЗ в Афганистане, персоналом, медицинскими работниками и руководством Талибана касательно этих жизненно важных вопросов", - пояснил Гебрейесус в Twitter.