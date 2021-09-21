В США смертность от COVID-19 превысила показатели пандемии 1918 года

Число умерших от коронавируса в США превысило количество жертв испанского гриппа, разразившегося в 1918 году, передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Уточняется, что жертвами COVID-19 в Соединенных Штатах стали 675 446 американцев. В то же время считается, что пандемия "испанки", длившаяся два года, унесла жизни примерно 675 тысяч жителей. Тогда возбудителем гриппа стал вирус H1N1, заразивший полмиллиарда человек и погубивший от трех до пяти процентов населения Земли (50-100 миллионов человек).

"То, что так много людей умерло, учитывая достижения современной медицины, вызывает беспокойство", - отметил кардиолог Эрик Тополь, глава Института трансляционных исследований Скриппса, добавив, что в 1918 году не было ни аппаратов искусственной вентиляции легких, ни вакцин. По его словам, наблюдаемая в США статистика намного хуже, чем должна быть.

В последнее время от коронавируса в США в среднем умирают 1900 человек в день. Это самый высокий показатель смертности с начала марта 2021 года. В общей сложности жертвами COVID-19 стали более 4,6 миллионов заболевших во всем мире.