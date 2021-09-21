В США спрогнозировали дефицит газа в Европе

Старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что нынешние низкие поставки газа в ЕС из России могут привести к тому, что в отдельных регионах Европы может не хватить ресурсов для отопления. Об этом он рассказал в эфире Bloomberg TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии, - отметил представитель Белого дома.

Хохштейн отметил, что некоторые европейские смогут позволить себе закупить больше газа по повышенным ценам, остальным "придется выделять газ для отопления по норме".

Ранее сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину на октябрь. При этом цена на газ в Европе на этом фоне в некоторые дни поднималась до $900 за тыс. кубометров. По мнению экспертов, это может быть связано с необходимостью ограничить поставки или оказать давление на Европу по "Северному потоку - 2".

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в свою очередь заявил, что украинская сторона готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы разрешить "ценовой кризис". Он заявил, что украинская ГТС готова транспортировать почти вдвое больше газа, чем газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".