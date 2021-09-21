В США заявили, что Москва наказала Вашингтон за «политику энергетического шантажа»

Россия наказала президента США Джо Байдена за "политику энергетического шантажа" и тем самым доказала миру, насколько слаб Вашингтон. Такое мнение выразил обозреватель Washington Examiner Том Роган, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Москва якобы причастна к увеличению стоимости газа в Европе до рекордных показателей. Роган уверен, что это может повлиять на действия Байдена, который ведет "непоследовательную политику" в отношении России. Кроме того, это может стать и "прощальным подарком" для канцлера Германии Ангелы Меркель, отметил журналист.

Меркель активно выступала за сотрудничество между Москвой и Берлином во время строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Публицист в своей статье называет политику европейского лидера "слабостью, которую ценит Россия".

"Это - сигнал Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы", - написал Роган.