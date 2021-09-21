Джо Байден объявил о конце эпохи войн

Президент США Джо Байден в ходе сессии Генассамблеи ООН объявил окончание "эпохи войн" и начало эпохи "неустанной дипломатии", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Военная сила США, по словам американского лидера, должна стать крайним средством в арсенале государства и не использоваться для решения каждой проблемы в мире. Кроме того, как подчеркнул Байден, Вашингтон не стремится к новой Холодной войне.

Речь американского президента анонсировали накануне. Тогда источник, знакомый с текстом заявления Байдена, сообщал, что глава государства расскажет об окончании 20-летнего периода войны в Афганистане. Предрек источник и слова президента о Холодной войне.

Прения в рамках ГА ООН начались 21 сентября и окончатся 27 сентября. Встреча высокопоставленных государственных деятелей проходит в штаб-квартире объединения в Нью-Йорке. Как ожидается, там выступят примерно 110 глав государств, более 50 глав правительств и свыше 20 глав МИД.