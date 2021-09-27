Скандальное приложение запустило криптокошелек

Брокерская фирма Robinhood начала тестировать криптовалютный кошелек в своем мобильном приложении. Новая функция упростит отправку и получение цифровых денег для пользователей сервиса, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В бета-версии приложения Robinhood для iPhone запустили список ожидания для пользователей, которые хотят подписаться на использование криптокошелька. Благодаря этой функции клиенты смогут использовать цифровые валюты без необходимости конвертировать их в доллары. Криптокошелек также представляет собой единое хранилище для всех виртуальных валют пользователя, защищенное закрытым ключом. Хотя владельцы аккаунтов в приложении Robinhood уже могут покупать и продавать популярные криптовалюты, такие ка Bitcoin, Ethereum и Dogecoin, возможность управлять всеми своими активами через кошелек у них появится впервые. Для отправки и получения цифровых денег через сервис Robinhood пользователям будет необходимо пройти проверку личности.

За несколько лет Robinhood набрал популярность благодаря тому, что не взимает комиссию с клиентов за совершение транзакций. Однако в начале года компания стала участником скандала с акциями GameStop. Пользователи соцсети Reddit захотели "проучить" крупные хедж-фонды и начали массово скупать акции компании. Тогда Robinhood приостановила возможность торговать ценными бумагами GameStop, чем вызвало массовые недовольства - вплоть до судебных исков.

Акции компании подскочили на 2,1 процента до 41,54 доллара после того, как Bloomberg сообщил о тестировании новой функции 20 сентября. С момента первичного публичного размещения акций в июле акции выросли на 7,1 процента. Однако идея Robinhood не нова - популярные криптовалютные биржи Coinbase и Gemini уже предлагают собственные криптокошельки.

Вместе с тем, в США усиливается давление на участников рынка цифровых денег со стороны финансовых регуляторов. Недавно группа активистов, представляющих интересы инвесторов, призвала Комиссию по ценным бумагам и биржам усилить контроль над криптовалютными проектами, считая, что многие из них нарушают правила защиты вкладчиков.