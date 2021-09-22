Число умерших от COVID-19 в России превысило 200 тысяч человек

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 19 706 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число заразившихся COVID-19 в России достигло 7 333 557 человек,

За последние сутки от коронавируса умерли 817 человек. Общее число умерших от коронавируса достигло 200 625 человек.

Отметим, Россия находится на восьмом месте по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.