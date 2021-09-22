В России пропал с радаров самолет

Самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае РФ.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Хабаровском крае во время выполнения полета пропал с радаров самолет Ан-26. На его борту было шесть человек", - сказал собеседник агентства, добавив, что связи с ним нет. По его словам, самолет выполнял технический полет по проверке средств связи, он принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Источник уточнил, что Ан-26 пропал на 38 км юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

По данным другого источника ТАСС, самолет пропал в районе Хехцирского заповедника.

В МЧС подтвердили пропажу с радаров самолета. Сейчас организованы поиски воздушного судна, в них задействован вертолет Ми-8 Росавиации. В готовность также приведен Ми-8 МЧС.

ЗАО "Летные проверки и системы" с апреля 2009 года осуществляет круглосуточное дежурство по поисково-спасательному обеспечению полетов в зонах авиационно-космического поиска и спасания Центрального и Приволжского управления Росавиации.