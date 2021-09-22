Полицейский не дал покончить с собой 17-летней девушке в Киеве

Вчера жуткую картину заметили жители многоэтажки на улице Ревуцкого - девушка свесила ноги с балкона и трижды хотела прыгать, с каждым разом выбирая этаж выше. Как рассказали "Сегодня", на место вовремя прибыли патрульные, которые и помешали совершить самоубийство, передает Day.Az.

В полиции Киева рассказали подробности попытки суицида в высотке в Дарницком районе столицы.

"Шестнадцатилетняя девушка поссорилась с родителями. Она решила покончить жизнь самоубийством. Сначала пыталась выпрыгнуть с балкона 20-го этажа, потом перешла на 25-й этаж. Странное поведение девушки заметили жители высотки и вызвали на место полицию. Патрульным полицейским удалось вовремя остановить девушку, когда она уже намеревалась прыгнуть", - рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.

Девушку сняли с балкона и передали медикам.

"Сейчас с ней работают психологи и сотрудники сектора ювенальной превенции. Они выясняют, что привело к таким действиям девушку", - добавляют в полиции.