Полицейский не дал покончить с собой 17-летней девушке в Киеве - ВИДЕО
Вчера жуткую картину заметили жители многоэтажки на улице Ревуцкого - девушка свесила ноги с балкона и трижды хотела прыгать, с каждым разом выбирая этаж выше. Как рассказали "Сегодня", на место вовремя прибыли патрульные, которые и помешали совершить самоубийство, передает Day.Az.
В полиции Киева рассказали подробности попытки суицида в высотке в Дарницком районе столицы.
"Шестнадцатилетняя девушка поссорилась с родителями. Она решила покончить жизнь самоубийством. Сначала пыталась выпрыгнуть с балкона 20-го этажа, потом перешла на 25-й этаж. Странное поведение девушки заметили жители высотки и вызвали на место полицию. Патрульным полицейским удалось вовремя остановить девушку, когда она уже намеревалась прыгнуть", - рассказали сайту "Сегодня" в полиции Дарницкого района.
Девушку сняли с балкона и передали медикам.
"Сейчас с ней работают психологи и сотрудники сектора ювенальной превенции. Они выясняют, что привело к таким действиям девушку", - добавляют в полиции.
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