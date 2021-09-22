Алжир закрыл воздушное пространство для Марокко

Высший совет безопасности Алжира принял решение закрыть воздушное пространство страны для марокканских военных и гражданских самолетов ввиду продолжающихся "провокаций враждебного характера" со стороны Марокко.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Twitter администрации президента республики Абдельмаджида Теббуна.

"Высший совет безопасности, возглавляемый президентом республики, <...> решил начиная с сегодняшнего дня (22 сентября) немедленно закрыть воздушное пространство для всей марокканской гражданской и военной авиации, а также для [самолетов] с марокканским регистрационным номером по причине продолжающихся провокаций и враждебных действий со стороны Марокко", - указано в заявлении.