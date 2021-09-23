Лавров пошутил над журналистами перед встречей с генеральным секретарем НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в Генеральной Ассамблее ООН встречей с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

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"Господа, не испытывайте удачу, Россия не собирается присоединяться к НАТО", - сказал Лавров, шутя, журналистам, не желавшим покидать зал перед его встречей со Столтенбергом.

Как уточняется в четверг на официальном сайте МИД РФ, стороны обсудили текущее состояние отношений России и НАТО. "С российской стороны в твердой форме внимание было вновь привлечено к нашим конкретным предложениям по деэскалации и снижению напряженности вдоль линии соприкосновения", - указано в сообщении.