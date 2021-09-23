https://news.day.az/world/1383268.html В Сибири одновременно погибли несколько сотен ворон - ВИДЕО
В Сибири одновременно погибли несколько сотен ворон - ВИДЕО
Несколько сотен ворон одновременно погибли в Новосибирской области.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", люди заметили около 400 трупов птиц, при этом другие животные в окрестностях не пострадали.
Пока непонятно, что именно произошло. Но местные сомневаются, что кто-то мог специально отравить ворон
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре