Кадры спасательной операции МЧС России на Эльбрусе

МЧС показало на видео кадры операции по спасению альпинистов на Эльбрусе. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На 10-секундном ролике видно, как бойцы спасотряда работают в условиях сильной пурги и 20-гадусного мороза. Видимость в районе операции не превышает одного метра.