https://news.day.az/world/1383317.html Кадры спасательной операции МЧС России на Эльбрусе - ВИДЕО
Кадры спасательной операции МЧС России на Эльбрусе - ВИДЕО
МЧС показало на видео кадры операции по спасению альпинистов на Эльбрусе. Кадры размещены в Telegram-канале ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
На 10-секундном ролике видно, как бойцы спасотряда работают в условиях сильной пурги и 20-гадусного мороза. Видимость в районе операции не превышает одного метра.
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