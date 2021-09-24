Нижняя палата Конгресса США одобрила новые антироссийские санкции
Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
За принятие документа проголосовало 316 парламентариев, 113 - высказались против.
Что это значит
В случае вступления данной инициативы в силу президент США Джо Байден должен будет ввести рестрикции в отношении лиц и организаций, причастных к российскому газопроводу "Северный поток-2". В частности, поправка подразумевает заморозку их активов в США, аннулирование действующих виз, а также запрет для американских граждан и компаний проводить сделки с фигурантами списка. Кроме того, конгрессмены США поддержали поправку, ужесточающую санкции против госдолга России.
Кроме того, рекомендуется ввести санкции против 35 российских граждан, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова и другие. По мнению комитета по процедурным вопросам палаты представителей США, перечисленные в списке лица имеют отношение к нарушению прав человека. Попавшим под действие санкций запрещается въезд в Соединенные Штаты, а также арестовываются их активы в американских банках.
Еще не конец
Однако одобрение оборонного бюджета нижней палатой Конгресса не означает автоматического вступления в силу всех внесенных в него инициатив. Пока они носят рекомендательный характер, а для вступления в силу должны пройти дальнейшую процедуру утверждения. В частности, свою версию оборонного бюджета должен одобрить сенат Конгресса США - верхняя парламента американского парламента. После этого обе палаты должны будут согласовать детали проектов, выработать единый документ и проголосовать за него. Затем он отправится на подпись Байдену.
Как заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в разговоре с "Коммерсантом", если поправка о госдолге станет законом, ситуация не станет катастрофической. Он отметил, что в инициативе ничего не сказано о вторичных санкциях в отношении иностранных покупателей российского долга. Также, по его словам, существует риск и для самих "американских инвесторов, которые будут ограничены в сравнении с другими претендентами на покупку".
Мнение России
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов назвал введенные конгрессом США санкции против 35 россиян "высосанными из пальца". Он подчеркнул, что в случае введения санкций США в отношении россиян страна примет ответные меры к тем, кто работает против нее.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Белый дом в непонимании российских реалий. По ее мнению, причина этого кроется в "кадровом голоде" и острой нехватке специалистов по России. Аналогичное мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвавший подобные инициативы внутрипарламентскими упражнениями.
"То, что в Конгрессе в различных комиссиях существует огромное количество людей, которые плохо разбираются в российской реальности, но при этом люто не любят нашу страну, - это не секрет ни для кого", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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