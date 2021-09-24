"Спутник Лайт" одобрили в Египте

Российская однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" одобрена для применения Управлением по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority). Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Вакцинация препаратом "Спутник Лайт" в Египте позволит быстрее сформировать популяционный иммунитет в самой населенной стране Ближнего Востока, где проживает более 100 млн человек, полагают в фонде.

В феврале 2021 года в Египте также одобрили двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

"Спутник Лайт" демонстрирует высокую безопасность и эффективность в ходе вакцинации населения в целом ряде стран. В частности, данные Министерства здравоохранения провинции Буэнос-Айрес (Аргентина) показали эффективность применения вакцины "Спутник Лайт" на уровне 78,6-83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае, согласно данным Минздрава страны, эффективность препарата составила 93,5% в ходе массовой вакцинации", - добавили в фонде.

В настоящее время вакцина применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. Подобные исследования в настоящее время осуществляются в Аргентине, ОАЭ, Азербайджане и других странах.