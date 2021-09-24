https://news.day.az/world/1383683.html Мэром марокканской столицы впервые избрана женщина
Мэром марокканской столицы впервые избрана женщина
Депутат "Национального союза независимых" (RNI) Асмаа Рлалу победила на выборах в муниципальный совет Рабата, став первой женщиной-мэром столицы Марокко.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня на заседании муниципального совета Рабата по выборам мэра Асмаа Рлалу набрала 58 из 79 голосов.
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