Мэром марокканской столицы впервые избрана женщина

Депутат "Национального союза независимых" (RNI) Асмаа Рлалу победила на выборах в муниципальный совет Рабата, став первой женщиной-мэром столицы Марокко.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сегодня на заседании муниципального совета Рабата по выборам мэра Асмаа Рлалу набрала 58 из 79 голосов.