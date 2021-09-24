Байден: более 90% американских военных вакцинировались от COVID-19

Свыше 90% американских военнослужащих уже сделали прививки от нового коронавируса. Такую статистику президент США Джо Байден привел в пятницу, выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего четыре недели назад Министерство обороны США ввело обязательную вакцинацию для военных. 92% военных, находящихся на действительной службе, уже вакцинированы", - сказал он.