https://news.day.az/world/1383767.html Байден: более 90% американских военных вакцинировались от COVID-19
Байден: более 90% американских военных вакцинировались от COVID-19
Свыше 90% американских военнослужащих уже сделали прививки от нового коронавируса. Такую статистику президент США Джо Байден привел в пятницу, выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с пандемией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Всего четыре недели назад Министерство обороны США ввело обязательную вакцинацию для военных. 92% военных, находящихся на действительной службе, уже вакцинированы", - сказал он.
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